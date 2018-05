Salvini: «Mattarella ha sbagliato ma no all'impeachment»

«Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese, ma Mattarella ha sbagliato, voleva difendere il risparmio ma ha ottenuto l'effetto contrario: oggi un governo in carica avrebbe affrontato meglio una crisi finanziaria». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook. «Io sono arrabbiato con Mattarella - sottolinea ancora - ma non parlo di impeachment e non andremo in piazza, ma ha fatto un errore sostanziale, perché aveva una lista di ministri e una maggioranza pronta, che oggi poteva affrontare la situazione finanziaria».



«La Lega raccoglierà le firme su una proposta di legge per un Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini, in modo che possa rispondere direttamente ai cittadini del suo operato», annuncia poi Salvini.



«Cottarelli pensionato di lusso, buon per lui, che farà dei ministri ombra», dice poi il leader della Lega. «Il cosiddetto presidente incaricato, mister 18mila euro al mese, non mi ha fatto neanche un colpo di telefono», aggiunge. «Lo spread sale, la crisi è nera e noi che abbiamo preso milioni di voti stiamo sul tetto».



«Due giugno festa della Repubblica, ma c'è molto poco da festeggiare: Io sarò in mezzo ai cittadini, non nelle feste o nelle parate o ai cocktal», puntualizza quindi il leader della Lega, riferendosi ai festeggiamenti del 2 giugno, festa della Repubblica. «Ora sbaglia chi restituisce la tessera elettorale, andiamo avanti e torneremo a vincere».



«Ho visto servizi di Tg5 e Tg1 che hanno raccontato la rottura con il Quirinale in modo molto poco obiettivo: lo dico da collega giornalista, parlo di televisione pubblica e televisione privata», afferma ancora il leader della Lega.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA