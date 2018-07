Russia, il ministro Moavero: «L'italia non riconosce la Crimea»

« Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale » e « l'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014 » , aderendo alle sanzioni in accordo con quanto stabilito dall'Ue.



Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi rispondendo al question time alla Camera a una domanda di Laura Boldrini sulla posizione del ministro Matteo Salvini che sul Washington Post aveva difeso la legittimità del discusso referendum sull'annessione russa della Crimea.



« Il governo italiano ha una posizione coerente con quella espressa a livello collettivo dall'Unione Europea » , ha aggiunto il ministro. L'Italia, ha ricordato, ha aderito alle sanzioni cosiddette personali, contro gli individui che hanno attività finanziarie nella penisola della Crimea « in coerenza con quanto concordato con partner internazionali, Ue e G7 ».

Mercoled 25 Luglio 2018



