Venerdì 17 Maggio 2024, 08:09

Poche ore fa si è concluso l’incontro tra l’Ufficio di Presidenza SIM Marina composto dal Presidente Antonio Colombo ed i Vice Presidenti Salvo Pillitteri e Antonio Cilli ed il Sottosegretario alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago. La dialettica tra il mondo politico e la neo realtà sindacale militare ha senza dubbio arricchito ed impreziosito l’incontro. Evento nel quale sono stati trattati i temi di maggiore criticità che in questo periodo storico caratterizzano la Marina Militare. Il focus dell’incontro ha messo in evidenza criticità come la contrazione degli equipaggi marittimi, l’innalzamento dell’età media del personale, il mancato pagamento delle missioni internazionali, i fondi inadeguati per il pagamento delle ore di straordinario, il reclutamenti non soddisfacenti. Una particolare rilevanza è stata poi dedicata alla pregnante mobilità del personale militare.

Sul punto la Presidenza del SIM Marina ha proposto un cambio di rotta dell’attuale regime normativo auspicando una rivisitazione della legge 86 supportata al tempo stesso da un investimento delle risorse umane al fine di mitigare gli attuali effetti nefasti sul personale della Marina. Il Sottosegretario alla Difesa ha espresso un grande entusiasmo per la costituzione del sindacato militare ed una sentita partecipazione protesa al miglioramento dello stato di fatto. L’Onorevole ha ritenuto che fuor di dubbio il sindacato militare rappresenta il veicolo indispensabile grazie al quale si può e si deve giungere a migliorare ed efficientare lo strumento militare. Nell’ottica di favorire il pieno funzionamento dell’attività di rappresentanza è stata avanzata e recepita la proposta di semplificare l’assetto regolamentare che disciplina l’azione sindacale a beneficio del personale militare. A margine dell’incontro il SIM Marina ha chiesto un incontro con il Presidente del Consiglio Meloni, istanza che è stata positivamente accolta dal Sottosegretario alla difesa.