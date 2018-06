Migranti, Paita (Pd): «Toninelli faccia un plauso alla Guardia Costiera»

«C'è un'Italia che non si arrende alla disumanità e alla propaganda di Salvini e del governo di Lega e Cinque Stelle: questa Italia, oggi più che mai, è rappresentata dall'ammiraglio Giovanni Pettorino».

Lo afferma Raffaella Paita, deputata del Pd. «Dichiarazioni - prosegue - che da una parte ci riempiono d'orgoglio, dall'altra ci preoccupano ancora di più se guardiamo a chi, momentaneamente, ricopre incarichi di governo. La Capitaneria italiana meriterebbe il premio Nobel per la pace per ciò che ha fatto in questi anni e l'ammiraglio Pettorino conferma con le sue parole la nobile tradizione di questo corpo, i cui uomini ogni giorno svolgono un lavoro eroico. Bene ha fatto a fugare ogni dubbio e a pronunciare parole che restituiscono dignità al Paese, dopo le dichiarazioni irresponsabili di Salvini. Ci aspettiamo dal ministro Toninelli un plauso per la Guardia Costiera. E chiediamo subito che venga in audizione in Commissione per confermarcelo.





Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57



