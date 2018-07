Di Maio: «In Basilicata nessun progetto di alleanza con la Lega»

«Non ci sono in progetto alleanze con altre forze politiche»: lo ha detto a Matera il leader M5s, Luigi Di Maio, rispondendo su una possibile alleanza con la Lega per le elezioni regionali in programma nel prossimo autunno. «Noi - ha aggiunto - come M5S abbiamo sempre scelto di andare da soli: non abbiamo alleanze in progetto. In questo momento il Movimento è al Governo non con un alleato: è al Governo con la Lega con cui ci troviamo bene perché abbiamo sottoscritto un contratto», ha spiegato Di Maio, ricordando che nelle realtà locali l'ipotesi del contratto «non esiste».

