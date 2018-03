Centrodestra, la difficile ma necessaria convivenza tra Salvini e Berlusconi

di Marco Conti

ROMA Non basta arrivare primo nella coalizione per essere riconosciuto da tutti leader. Matteo Salvini sembra aver preso atto del nuovo ruolo che gli tocca svolgere. Non solo segretario della Lega Nord, ma anche leader che sappia garantire tutti e mediare tra le differenze interne.



La conferma che Salvini prova a calarsi nel difficile ruolo, si ha leggendo la dichiarazione del capogruppo azzurro alla Camera che lo attacca sostenendo che Salvini altro non è che il leader del Carroccio.



L’impressione è che lo sforzo per calarsi nella nuova situazione del centrodestra, debbano farlo in due. Salvini dovrà sempre più convincersi che dovrà mutare toni e dichiarazioni prima di esporsi a nome di tutto il centrodestra, ma FI e il suo leader Silvio Berlusconi dovranno alla fine farsi una ragione della nuova stagione. Ne va della tenuta della coalizione senza la quale Salvini sarebbe il leader del 17%, e non del 37%, e il Cavaliere del 14%.

Venerdì 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



