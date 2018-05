Irene Pivetti ci riprova, con la politica. E lo fa annunciando la nascita di un nuovo partito - Terra Madre - che verrà presentato a Roma il prossimo 27 maggio.



«Il nostro Movimento- spiega l'ex presidente della Camera - è nato per essere realmente accanto ai cittadini, per ascoltare e realizzare concretamente le loro esigenze. Siamo una forza che è e vuole diventare una forza politica sempre più incisiva in Italia, in un’epoca in cui molte strutture portanti dello Stato, della società, e anche della politica, sembrano dimenticate. Italia Madre sta raggiungendo sempre più consensi a livello locale e nazionale, potrebbe essere la rivelazione e il punto di svolta della futura politica italiana».



L'idea è presentarsi sin dalle elezioni amministrative ed europee del prossimo anno. Alle comunali di Roma la Pivetti si era avvicinata a Giorgia Meloni, dopo che per anni si era tenuta lontana dalla politica occupandosi di tv, aziende e corsi per aspiranti politici. Ora, il nuovo tentativo, «rivelazione e punto di svolta della futura politica italiana».

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32



