Nuove priorità/ Così l’agenda italiana spiazza il vecchio asse franco-tedesco

di Marco Gervasoni

È un caso oppure no che Conte si sia recato a Berlino in uno dei momenti più critici del lungo corso della Cancelliera? L’agenda è certo casuale ma, come insegnano gli antichi, nel caso c’è sempre la dimensione del destino. Che, in questo frangente, non riguarda solo la Germania ma l’intera Europa. La visita si colloca infatti quando è palese una triplice crisi di sistema: della Germania, dell’asse franco-tedesco e delle regole della Ue. La Germania. Lo scontro tra la...