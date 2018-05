Berlusconi riabilitato, la Lega festeggia, Salvini: «Una buona notizia»

di Mario Ajello

dal nostro inviato

MILANO La Lega festeggia. Chissà quanto sinceramente, ma festeggia. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, e Matteo Salvini commenta così: "Questa è una buona notizia per lui, ne sono davvero felice, e soprattutto è una buona notizia per la democrazia". Bisognerà vedere se è anche una buona notizia per il governo Salvini-Di Maio, il cosiddetto Salvimaio, che avrà il fiato sul collo di un Cavaliere tornato più forte. E rimesso in pista dalla decisione del tribunale di sorveglianza milanese. Le conseguenze politiche della sentenza sono prevedibili: Silvio che smanierà dalla voglia di tornare in campo (lui che non voleva le elezioni comincerà a volerle?) e molti forzisti già pronti a mollarlo in favore di Salvini che si fermeranno sull'uscio.

Sabato 12 Maggio 2018



