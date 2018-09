Usa, spiedo conficcato nel cranio: bimbo di 10 anni salvo per miracolo

Un incidente decisamente sfortunato, che poteva avere conseguenze tragiche ma che, alla fine, si è risolto nel miglior dei modi. Se l'è vista davvero brutta un, ricoverato in ospedale con unoda carnee salvato dai medici.LEGGI ANCHEIl piccolo, di Harrisonville (Missouri), negli, può dirsi davvero fortunato dopo quello che è accaduto. Lo, infatti, ha trafitto il suo viso e si è conficcato nel cranio quando il piccolo, in fuga dall'attacco di una vespa, è inciampato finendo a terra lungo le scale, dove si trovava l'appuntito e pericoloso oggetto. Lo riporta l'Independent Lo spiedo si è conficcato dalla parte sinistra del naso ed ha attraversato tutto il cranio, ma per fortuna non ha raggiunto alcuna zona vitale. Il piccolo, infatti, non ha riportato danni né al, né aled è stato subito trasportato in ospedale, dove è stato operato. Alla fine lo spiedo è stato rimosso senza gravi conseguenze dai medici, che hanno dichiarato: «Il bambino è stato molto coraggioso e la sua tranquillità ci ha facilitato il lavoro. Non è una cosa da poco, specialmente se consideriamo che ha dovuto attendere diverse ore per essere operato».