Ronaldinho sposerà le sue due fidanzate ad agosto: ma in Brasile la bigamia è illegale

di Federica Macagnone

Fantasista geniale nel calcio, ma anche nella vita, Ronaldinho mette a segno un'altra doppietta: ad agosto, stando all'editorialista Leo Dias del quotidiano brasiliano O Dia, sposerà in un'unica cerimonia privata le sue due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza, con le quali convive in un rapporto poliamoroso e in piena armonia, da dicembre scorso, nella sua casa da 5 milioni di dollari nell'esclusivo quartiere Barra da Tijuca a Rio, dove si svolgeranno le nozze. L'ex calciatore, campione del mondo 2002 con il Brasile e Pallone d'oro nel 2005, iniziò a frequentare Beatriz nel 2016, mentre la sua relazione con Priscilla andava avanti già da alcuni anni. A gennaio dello scorso anno aveva chiesto a entrambe di sposarlo regalando loro gli anelli di fidanzamento: ora si appresta a mantenere la promessa, anche se bisognerà vedere sotto quale forma il matrimonio verrà celebrato, visto che in Brasile la bigamia è illegale.Sia Priscilla che Beatriz sono di Belo Horizonte, la città in cui Ronaldinho ha giocato con l'Atletico Mineiro, guidando il club al suo primo titolo Copa Libertadores nel 2012. Sebbene l'ex calciatore non abbia mai confermato pubblicamente la sua relazione con le due donne, i suoi amici hanno sempre trattato entrambe come le sue fidanzate. Da quando vivono insieme formano un trio inseparabile, e non c'è viaggio in cui Ronaldinho non sia accompagnato da Priscilla e Beatriz. A marzo scorso, ad esempio, durante un viaggio in Giappone con la sua band di musica samba, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le immagini che lo ritraevano con le due ragazze. A entrambe Ronaldinho passa un assegno di circa 1.700 euro per le spese personali e non fa mai un regalo a una senza farlo all'altra.La decisione di questo doppio matrimonio ha fatto storcere il naso a diverse persone, tra cui la sorella Deisi, che ha già annunciato di non voler partecipare al matrimonio perché contraria alla poligamia. Il cantante brasiliano Jorge Vercillo, vicino di casa di Ronaldinho, ha invece assicurato, oltre alla sua partecipazione, anche il suo impegno nell'allestimento musicale della cerimonia, alla quale saranno presenti tantissimi amici vip.Forti le perplessità, infine, di chi pensa che questa mossa possa danneggiare l'immagine di Ronaldinho per quanto riguarda la sua incipiente carriera politica, visto che il campione è entrato recentemente a far parte del Partito repubblicano brasiliano (PRB), il cui numero elettorale è il 10: lo stesso numero della maglia che Ronaldinho indossava nel Barcellona. Se il fatto di essere bigamo gli nuocerà al momento delle elezioni si vedrà in seguito: per ora c'è un matrimonio doppio da preparare.