Questa casa non è un albergo: è un pollaio. A Toronto le galline stanno in salotto

Case pollaio? No case con pollaio. Non in campagna, ma in condominio, e in pieno centro. Accade a Toronto dove i polli del cortile sono un fenomeno recentemente legalizzato nella città americana grazie a un progetto pilota, UrbanHensTO che andrà avanti fino al 2021 in quattro quartieri della metropoli Etobicoke-Lakeshore; Parkdale-High Park; Di San Paolo e spiagge-East York. Proprio come i pets da compagnia questi amici pennuti vengono praticamente adottati ed entrano di diritto a far parte del nucleo familiare. E per questo si ristrutturano le abitazioni ad hoc proprio per far largo a spazi e recinti per questi animali che diventano urbani in tutto e per tutto. Così si moltiplicano storie di persone che cambiano il proprio quotidiano per vivere una vita "piumata". Come racconta Star Toronto per esempio Joe Mihevc si è trasferito con la moglie nella casa di Toronto, 25 anni fa, e non immaginava certo di costruire un'altra "residenza" all'interno della sulla proprietà. E invece l'ha fatto, ha tirato su una sorta di dependance per quattro galline ovaiole che in cambio danno uova ma ricevono anche tanto comfort e molto affetto da parte dei nuovi padroni. Non è difficile sentir dire fra i residenti frasi del tipo "Appena sono arrivati a casa i polli ci hanno conquistato, ci piace anche solo osservarli".



Per poterlo fare ogni cittadino deve essere ritenuto idoneo da un servizio del Comune e dopo aver ricevuto una visita di ispezione da parte delle autorità competenti per ottenere un permesso gratuito, senza alcun costo da sostenere, per avere fino a 4 galline e assolutamente no galli. Le normative variano, ma in genere si devono fornire almeno quattro piedi quadrati di superficie per ciascun pennuto, che andrà assolutamente registrato, oltre a un punto fuori terra per appollaiarsi e un nido per la posa. E naturalmente un recinto esterno di almeno 10 piedi quadrati. A provare questo esperimento metropolitano sono in tanti dagli chef agli scrittori. Altri animali domestici, ad esempio gatti o cani, possono condividere il loro spazio con i polli. I primi faranno sapere alle galline chi è il capo mentre i secondi inizialmente dovranno essere sorvegliati ed educati in quanto potrebbero attaccare.

E per la pulizia dell'appartamento? .MOccorre rifornirsi di fogli di carta, vanno bene anche i giornali allineati lungo il pavimento e poi cambiandoli e disinfettando il pavimento. Il resto è solo piacere di condividere la giornata con un'altra parte di universo. Piumato.

