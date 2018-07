Beve troppo alcol e muore il primo giorno di vacanza. Il marito: «Non mi sembrava così ubriaca»

37enne inglese, è morta due settimane fa dopo aver bevuto una quantità eccessiva dinel primo giorno di vacanza a Fuerteventura, alleIl marito, che era con lei, lancia dai tabloid un avvertimento in modo che nessuno sottovaluti gli effetti degli alcolici. La causa del decesso è stata un'insufficienza cardiaca dovuta alla “tossicità acuta da alcol”.La donna è morta per avvelenamento da alcol, trovata morta nella sua camera d’albergo nella località di Antigua. Nel corpo aveva l’equivalente di otto volte il limite consentito in. Il marito racconta di averla vista bere un po’ di birre piccole, due bicchieri di vino e quattro caffè irlandesi prima di andare a letto la sera prima della sua morte. «Non mi sembrava così ubriaca, riusciva a stare in piedi da sola», ha detto l'uomo.Nel resto della giornata, però, aveva bevuto altro. Quando il consorte si è accorto del malore era ormai troppo tardi e l'intervento dei paramedici non ha funzionato. «Siamo andati a letto tra le 22 e le 23. Io ero molto stanco perché non avevo dormito durante il giorno. L’ultimo ricordo che è ho di Paula e lei che viene nella stanza da letto... Mi sono svegliato poco dopo mezzanotte e ho trovato Paula distesa sul pavimento appoggiata a un cassettone. La sua morte è stata uno shock enorme, era una persona meravigliosa, piena di vita e mancherà molto ai suoi amici e alla sua famiglia».L'appello alla stampa anglosassone : «Continuo a pensarci e mi chiedo come sia successo. Non riesco a capirlo, Paula non sembrava ubriaca o instabile, era coerente e chiacchierava con lo staff. Voglio che le persone imparino dalla mia storia: quando viaggi e sei stanco, l'alcol può colpirti molto più velocemente».