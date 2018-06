Puntatore laser gli buca la retina, vista compromessa per il bimbo di 9 anni

Solo il tempo potrà dire se isaranno permanenti, anche se quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo non fa ben sperare. Un, che vive a Larissa, in, ha riportato un grave danno alladopo essersi esposto al fascio di luce di un puntatoredi colore verde.Il raggio del laser, come riporta anche Time , ha colpito infatti la, la zona centrale della retina più sensibile alla luce e ai colori a causa dell'alta densità di fotorecettori. I danni che possono causare i laser sono noti da tempo, ma evidentemente ci sono ancora ragazzini e genitori che sottovalutano il problema. In questo caso, il bimbo ha riportato un vero e proprio buco all'interno della retina. «Il danno è grave, questo significa che l'esposizione al raggio del laser è stata prolungata, come se il ragazzino avesse fissato molto a lungo la luce emessa. I laser riscaldano i tessuti della retina fino a bruciarli, ed è proprio ciò che è successo», affermano i medici che hanno analizzato il caso.