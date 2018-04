Iran, cinque donne si travestono da uomini per vedere una partita di calcio

Divieto aggirato con un travestimento. I loro nomi sono Shabnam, Leili, Zeinab, Zahra e Mohadeseh, sono iraniane, tifose del Persepolis, con un grande desiderio, quello di entrare allo stadio per assistere a una partita di calcio, cosa vietata alle donne nel loro paese dal 1979, anno della rivoluzione guidata dall'ayatollah Khomeini.

Le ragazze hanno così deciso di truccarsi da uomini, con tanto di barbe e baffi finti, per aggirare la legge e trovare posto sugli spalti dello Stadium Azadi di Teheran.

