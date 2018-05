Bill Cosby e Roman Polansky espulsi dall'Academy: «Non sono eticamente idonei»

Gli attori Roman Polański e Bill Cosby sono stati ufficialmente espulsi dall'organizzazione che gestisce gli Oscar a causa dei loro precedenti per abusi sessuali. La stessa sorte era toccata al produttore cinematografico Harvey Weinstein. Il consiglio composto da 54 membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si è riunito martedì per una sessione di emergenza. È stato deciso che Cosby e Polański

non agivano in conformità con il codice di condotta dell'organizzazione

.