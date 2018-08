Il cane la morde all'improvviso, ex modella si fa ricostruire il volto con la chirurgia estetica

Un'ex modella ha dovuto ricorrere alla chirurgia plastica per rifarsi il volto dopo essere stata aggredita da un cane in un ristorante del Colorado. La donna lo accarezzava tranquillamente quando all'improvviso il cane, come si vede in un video diffuso dalla polizia, le salta addosso e la morde al volto.





La polizia attraverso il video delle telecamere di sorveglianza ha rintracciato la proprietaria del cane, che ha lasciato il ristorante subito dopo l'attacco. La donna è invece finita in ospedale dove è stata medicata per ferite all'occhio e operata per ricostruire il volto.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



