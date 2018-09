«Il califfo Al Baghdadi ora vive in Afghanistan. Ma ha il cancro»

Il califfo Al Baghdadi, fondatore e leader del sedicente Stato Islamico, è vivo e potrebbe essersi nascosto in Afghanistan. Con l'arretramento dell'Isis da quasi tutti i territori siriani e iracheni, il capo del cosiddetto Califfato si sarebbe ritirato presso una cellula afgana, dove il movimento ancora riesce a nascondersi e ad operare. «Al Baghdadi ha raggiunto l'Afghanistan orientale dall'Iran», ha scritto sabato scorso Asharq al Awsat, il quotidiano panarabo edito a Londra, che ha citato fonti della «sicurezza pakistana» e di «altri gruppi estremisti», tutte coperte da anonimato.



Il califfo, che si rivelò al mondo nell'estate del 2014 per poi fare dell'irachena Mosul e della siriana Raqqa le capitali del terrore, è stato più volte dato per morto. Nei giorni scorsi una fonte della sicurezza irachena citata dal portale di notizie

Baghdad Today

ha sostenuto che il leader dell'Isis sia affetto da una «grave forma di cancro ai polmoni». Nell'incertezza sulle sorti di al Baghdadi, le fonti di Asharq al Awsat - giornale vicino alle autorità saudite - sostengono che il califfo abbia percorso centinaia e centinaia di km raggiungendo la provincia afghana di Nangarhar, alla frontiera con il Pakistan, dopo aver attraversato i territori dell'Iran, che confina con l'Afghanistan occidentale.



Sinora nessun commento è arrivato all'articolo di Asharq al Awsat, firmato da Islamabad. E stamani, segnala l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, anche il giornale afghano Weesa Daily ha scritto - citando fonti coperte da anonimato - che «Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'Isis, è stato trasferito in Afghanistan» e che avrebbe raggiunto la provincia di Nangarhar. Intanto la stessa Xinhua ha avuto conferma di operazioni delle forze di sicurezza afghane contro l'Isis nella provincia orientale di Kunar, al confine con quella di Nangarhar e con il Pakistan. Interpellato dall'agenzia, il capo della Polizia di Kunar, Haq Nawaz Haqyar, ha parlato dell'avvio di «un'operazione contro covi dell'Isis» nel distretto di Watapur.

