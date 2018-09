Aspetta per 3 giorni l'intervento al cuore, ma mancano i posti: bambino muore in ospedale

Il suo intervento al cuore era stato rimandato per mancanza di posti in ospedale, ma il piccolonon ce l'ha fatta a sopportare i tempi della sanità britannica. Dopo tre giorni d'attesa al Royal Manchester Children’s Hospital (RMCH), il piccolo è andato in arresto cardiaco e l'intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. Kayden, di soli 20 mesi, aveva un'ernia diaframmatica, che nel giro di pochissimi giorni ne aveva peggiorato le condizioni di salute.I fati risalgono al 2016, ma la famiglia del bambino sta lottando proprio in questi giorni in tribunale per ottenere giustizia. Durante il processo, la madre del bambino ha dichiarato: «Ci fu detto che l'intervento veniva rimandato solo per mancanza di letti in ospedale, così aspettavamo». L'ospedale di Manchester si è però difeso, affermando che in quei giorni il reparto pediatria era particolarmene affollato. Il chirurgo che avrebbe dovuto operare il bambino, Mohamed Shoukry, ha dichiarato di aver seguito semplicemente la procedura e di non essere lui a decidere a chi spetta la priorità. In ogni caso è evidete che qualcuno ha commesso un errore e a farne le spese è stato il piccolo Kayden e la sua famiglia.