Travolta e uccisa a 21 anni da un'auto, ascoltava la musica con le cuffiette

Ascoltava la musica con le cuffiette dal suo telefonino Enza Gaibazzi, la ragazza di Acqui Terme morta travolta da un'auto tra venerdì e sabato in provincia di Alessandria. La ventunenne, che camminava al buio sulla ex statale 30 subito fuori Cascine dove si era trasferita a vivere da poco, è stata centrata da un suv il cui guidatore, un 42enne, è ora indagato per omicidio colposo. Enza non si sarebbe così accorta del sopraggiungere del veicolo alle sue spalle. Il 42enne che l'ha investita (tornava al lavoro da Alessandria) si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla giovane, ma non c'è stato nulla da fare. Sui social network molti messaggi di cordoglio degli amici della giovane.

Domenica 29 Luglio 2018



