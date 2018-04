Stato-mafia, una sentenza che ancora non ci consegna verità

di Massimo Adinolfi

Della trattativa Stato-mafia, che ieri ha portato alle prime condanne, inflitte in primo grado a uomini dello Stato come l’ex comandante del Ros Mario Mori e l’ex colonnello Giuseppe De Donno, l’opinione pubblica sa molto più di quanto si sappia a proposito di altri processi. È naturale che sia così, di fronte a fatti gravissimi che implicano il coinvolgimento delle istituzioni in uno scambio di favori con la mafia: in sostanza, la fine delle bombe stragiste in cambio dell’attenuazione del regime di...