Imprenditore morto in Costa Rica, sull'omicidio indaga la procura di Roma

La Procura di Roma indaga per omicidio in relazione alla morte di Salvatore Ponzo, l'imprenditore genovese di 36 anni ucciso a San Josè in Costa Rica, nella zona di Los Yoses poco lontano dall'ambasciata italiana. Il procedimento è stato affidato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale al sostituto Maria Letizia Golfieri. Secondo un testimone, due killer, a bordo di una moto, lo hanno avvicinato dopo che aveva lasciato l'ambasciata e si stava dirigendo al suo pick up insieme alla fidanzata ecuadoriana: uno dei due motociclisti ha sparato con una pistola. Lui è morto, lei, Toaquiza Lopez, 26 anni, è rimasta ferita ed è grave. Nei giorni scorsi i pm capitolini hanno avviato una indagine per omicidio anche sulla morte di Stefano Calandrelli, l'imprenditore trovato privo di vita sempre in Costa Rica il 21 maggio.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34



