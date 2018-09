Ponte crollato a Genova, il governatore Toti: «No a commissario da fuori»

LEGGI ANCHE: In bilico il decreto sul ponte: braccio di ferro tra M5S e Lega sul commissario «Il Governo vuole mettere un commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. Non sappiamo ancora chi sarà ma abbiamo chiesto di poter scegliere quale figura sarà. Non vogliamo monopolizzare la Regione, ma abbiamo diritto da liguri e da genovesi di avere voce in capitolo». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti oggi pomeriggio in diretta fb. E ha aggiunto: «Dagli amici della Lega e dal presidente del Consiglio ci aspettiamo che venga indicato come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi una persona capace, che sappia affiancare le istituzioni, che non appaia come qualcuno che viene da fuori perché come la moglie di Cesare oltre che essere onesta, deve anche apparire tale. Altrimenti si darebbe un bruttissimo segnale alle istituzioni locali che sono già state poco considerate».

«Non si fa campagna elettorale sul ponte di Genova, non sulla pelle dei genovesi. Vogliamo che il ponte venga ricostruito nel più breve tempo possibile e nel modo migliore con il bellissimo progetto donato dall'architetto Piano», ha aggiunto il governatore della Liguria.