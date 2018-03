Pavia, spara e ferisce ladro con passamontagna nel giardino di casa

Ha sentito dei rumori sospetti provenire dal giardino della sua abitazione, in una zona periferica di Casteggio ( Pavia), in Oltrepò Pavese. È uscito di casa imbracciando il proprio fucile, legalmente detenuto, e si è trovato di fronte una persona con il volto coperto da passamontagna. A quel punto ha sparato e ferito quell'uomo che, secondo quanto ha riferito il proprietario ai carabinieri, lo avrebbe minacciato. Su quanto accaduto ieri sera sta ora indagando la Procura di Pavia. L'uomo con il viso coperto dal passamontagna, un 25enne di origine albanese, dopo essere stato ferito si è allontanato dal giardino dell'abitazione alla periferia di Casteggio ( Pavia). Poco dopo il giovane, ferito all'altezza del torace, è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato operato e dove si trova in prognosi riservata. I carabinieri di Casteggio ( Pavia) hanno segnalato alla Procura di Pavia sia il proprietario dell'abitazione dove è avvenuto il fatto, un uomo di 56 anni, sia il giovane albanese. Secondo il proprietario, il giovane stava cercando di entrare in casa per mettere a segno un furto; insieme a lui avrebbe agito anche un complice. A condurre le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia, sono i carabinieri di Voghera ( Pavia) e Casteggio ( Pavia).



Le condizioni del 25enne rimangono stabili. Il ragazzo, che è indagato per furto aggravato in concorso (insieme a lui c'era un complice, attualmente ricercato), è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Policlinico San Matteo di Pavia: attualmente è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione, ma per i medici non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno segnalato anche il nome del proprietario alla Procura di Pavia, che dovrà ora valutare se nel suo comportamento sia ipotizzabile un eccesso di legittima difesa.

Mercoledì 28 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA