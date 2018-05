Quattro operai morti nella fonderia a Milano, i consulenti della Procura: «Gravi carenze nel sistema di sicurezza»

Confermati, almeno secondo gli esperti della Procura, i primi sospetti alla Lamina di Milano : difetti tecnici e organizzativi che hanno portato ad una cattiva gestione del rischio e gravi lacune nelle procedure di sicurezza e nei sistemi di controllo. È quanto è emerso dalla super consulenza depositata oggi e disposta dalla Procura di Milano nell'inchiesta sull'incidente avvenuto lo scorso 16 gennaio nella fabbrica Lamina di Milano, dove una fuoriuscita di gas argon ha portato alla morte di quattro operai.Gli accertamenti, in sostanza, hanno evidenziato che non c'erano sistemi di sicurezza adeguati.LEGGI ANCHE: Milano, tragedia alla fonderia: morto anche il quarto operaio LEGGI ANCHE: Milano, tre operai morti: sopralluogo dei pm in azienda: «L'allarme non ha funzionato»