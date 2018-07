Milano, tre vigili urbani bloccano l'emorragia del ferito con i cinturoni: l'uomo si salva

Con i cinturoni della divisa da vigili urbani hanno stretto la coscia del ferito salvandogli la vita. E' accaduto a Milano dove tre vigili hanno dato dimostrazione di grande lucidità soccorrendo un motociclista che era finito contro un furgone in viale Cassala: il 55enne aveva riportato una frattura esposta a una gamba con rottura dell'arteria femorale. Se i vigili non avessero improvvisato quei lacci emostatici, l'uomo sarebbe probabilmente morto dissanguato.

Come riporta Il Giorno, Carlo Gandini, Alessandro Gauzzi e Daniele Sanchini hanno poi minimizzato il loro intervento con un classico: "Abbiamo solo fatto il nostro lavoro. E ne siamo soddisfatti".





Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55



