Perde il controllo dello scooter e scivola sotto un Tir, Ylenia muore a 22 anni

Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero, di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla polizia locale di Malo, attorno alle 14.30 lungo la Provinciale Priabonese la ragazza sullo scooter, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, caduta ed è scivolata sull'asfalto, finendo sotto le ruote di un camion in transito, un Fiat Iveco condotto da G.M., un 57enne di Nogarole, a carico del quale non sono emerse responsabilità.



L'allarme al 118 è stato immediato ma giunti sul posto i sanitari del Suem di Santorso nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso della ragazza. La strada sulla rotonda di Cereda in direzione di Malo è stata momentaneamente chiusa per consentire i rilievi del drammatico caso. Le generalità della vittima saranno comunicate dopo l’informativa ai familiari.





Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:31



