Copasir, Vigilanza Rai e Antimafia: il nodo delle commissioni bicamerali

di VAlentina Errante

Copasir a Lorenzo Guerini, Vigilanza Rai a Maurizio Gasparri e Antimafia a Marco Minniti, ma non da presidente. La trattativa per le commissioni bicamerali, subordinata alla travagliata formazione del governo e per consuetudine assegnata alle opposizioni, è già cominciata. Ma anche su questo campo la nuova maggioranza potrebbe sorprendere, decidere di violare i taciti accordi in vigore nella prima e nella seconda Repubblica, archiviare le regole del manuale Cencelli e assicurare qualcosa in più a Berlusconi in cambio di...