Il design italiano conquista la Cina, mega padiglione a Shenzhen

​Barbara Pietrasanta, ambasciatrice del Design italiano, artista e designer milanese, direttore creativo di Anyway group, sarà ospite d’onore alla Cerimonia di apertura del “Design Week di Shenzhen”, importante città del sud della Cina. L’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 20 al 30 aprile in contemporanea a quella milanese, avrà proprio il Padiglione italiano quale ospite di primaria importanza con la partecipazione di numerose realtà produttive italiane, curato dal Politecnico di Torino e dal Naba di Milano.



Barbara Pietrasanta ritorna per la terza volta in quest’area della Cina dopo essere intervenuta nel marzo scorso, su invito del Ministero Affari Esteri, alle iniziative svolte nella città per l’Italian Design Day, all’Università di Xiamen illustrando la tematica della XXII Triennale di Milano dedicata al Design e sostenibilità e, successivamente come membro della Giuria internazionale per lo Shenzhen Global Design Award.



Si apre così un rapporto di continuità e di scambi di esperienze e cultura del design tra Triennale di Milano e questa importante realtà cinese, centro di quella che viene definita la "Silicon Valley" del Paese, sede dei più importanti marchi tecnologici internazionali, e che si sta ormai caratterizzando come il capoluogo del Design della Terra di Mezzo e sta diventando un polo di attrazione di designer ed architetti da tutto il mondo, con importanti Musei dedicati all'arte, all'architettura e al design e lo sviluppo di realtà specializzate soprattutto nell'interior e nel gioiello. Barbara Pietrasanta è Vice Presidente di Fondazione Museo del Design della Triennale di Milano, membro del Direttivo del Museo della Permanente di Milano e del Board di Fondazione Achille Castiglioni.

