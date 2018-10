Genova, un nuovo indagato per il ponte crollato

C'è un nuovo indagato nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto e costato la vita a 43 persone. Si tratta di un dirigente del ministero delle Infrastrutture, anche se la procura non ha voluto confermare il nome. La nuova iscrizione nel registro degli indagati è nata dopo l'interrogatorio del funzionario della Divisione 1 Bruno Santoro, avvenuto sabato. Sale così a 21 il numero delle persone indagate, tra ministero delle Infrastrutture, Autostrade, Spea e Provveditorato, oltre a due società, Aspi e Spea.



l nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi sarebbe un dirigente della Divisione 4. Il funzionario ha ricevuto l'avviso in queste ore per consentirgli di partecipare all'incidente probatorio. Proprio domani, infatti, è previsto il primo sopralluogo nell'hangar dove sono custoditi i reperti già raccolti e catalogati dal giorno della tragedia. Sabato, Bruno Santoro aveva indicato proprio la Divisione 4, diretta da Giovanni Proietti, visto che è competente su analisi e investimenti dei progetti.

