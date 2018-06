Firenze, ruba l'incasso di una trattoria e per sfuggire all'arresto cerca di ingoiare le banconote

Un caffé bevuto al bancone e, poi, il furto. Ha rubato l'incasso della giornata di una trattoria di Firenze e poi, per sfuggire all'arresto, ha cercato di ingoiare tutto quanto il denaro: 840 euro in contanti. È successo in via Bolognese. Un uomo, dopo essere entrato all'interno di una trattoria ed aver bevuto un caffè regolarmente pagato, approfittando della distrazione dell'anziano titolare che stava pulendo il locale, ha aperto la il registratore di cassa e ha rubato i contanti.



Quando è stato scoperto, ha tentato la fuga. A quel punto, il titolare ha chiamato i carabinieri. I militari hanno rintracciato il marocchino in via di Bartolo, bloccandolo. L'uomo ha fatto l'estremo tentativo di mettere in bocca il denaro - 840 euro - per ingoiarlo, ma è stato fermato. L'autore del reato, un 33enne con numerosi precedenti, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

