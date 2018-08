Cade in una grotta: speleologo ferito e prigioniero a 700 metri di profondità

di Paola Treppo

ALTO FRIULI (Udine) - Uno speleologo ha subito un infortunio in una grotta in esplorazione sotto la cima del Monte Canin a quota 2200 metri, in Alto Friuli. L’allarme è arrivato intorno alle 16 di oggi, sabato 4 agosto. L’uomo è caduto per una ventina di metri e ha subito un trauma cranico. Si trova a circa 700 metri di profondità.



Il Soccorso Speleologico sì è attivato subito e sul posto è arrivato l’elicottero della Protezione civile Fvg e anche una squadra disostruzioni: l’ingresso alla grotta, infatti, presenta alcune strettoie. Si sta anche portando sul posto il medico specializzato nei soccorsi in grotta. Lo speleologo è di Trieste. Sul posto i sanitari.

