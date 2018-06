Ariano Irpino, sequestrato agente penitenziario: liberato dopo un'ora dalle forze antisommossa

Un'ora di paura nel carcere di Ariano Irpino dove un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere campano di Ariano Irpino è stato sequestrato da alcuni detenuti. La notizia è diffusa dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che parla di «sequestro annunciato in un carcere praticamente in mano ai detenuti». L''azione voluta dai reclusi per segnalare le difficili condizioni che si registrano all'interno del penitenziario. Dalle 15 alle 16 si sono vissuti momenti di grande tensione. I detenuti hanno costretto un agente di custodia in servizio a rifugiarsi all'interno di un gabbiotto per evitare il peggio.



All'interno del penitenziario sono subito intervenuti agenti di polizia e carabinieri in assetto antisommossa che hanno riportato la situazione alla normalità. Proprio in mattinata il Sappe, per voce di Donato Capece ed Emilio Fattorello, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale per la Campania, aveva dato notizia dell’ennesima aggressione avvenuta ieri in carcere ad Ariano Irpino.



Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA