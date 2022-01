Vaccino obbligatorio, più volte al lavoro senza Super green pass? La multa agli over 50 no vax raddoppia

Per coloro che sono obbligati al vaccino (over 50) e vengono colti sul luogo di lavoro senza Super green pass, la sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazione. È quanto prevede il decreto sulle misure anti-Covid approvato giovedì scorso in Cdm e che verrà a breve bollinato.

La sanzione una tantum da 100 euro non è l'unica prevista per gli over 50 non vaccinati. Lo fanno notare fonti di Palazzo Chigi, ricordando che per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano Super Green pass c'è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata).

Inoltre valgono le sanzioni da 400 a 1000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall'età, in caso di violazione dell'obbligo di Green pass o Super Green pass per l'accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto.