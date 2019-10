Umbria, faccia a faccia Tesei-Bianconi: alle 12,30 la diretta del Messaggero.it

Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi, i due principali candidati delle elezioni regionali in Umbria, a partire dalle 12.30, si affronteranno in un duello in streming per IlMessaggero.it, moderato dal direttore Virman Cusenza.

Tesei è la candidata del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e due liste civiche), Bianconi è l'uomo sostenuto da Pd, M5S, Europa Verde, Sinistra Civica e Verde e una lista civica.

Domenica 27 ottobre prossima si vota nella regione-laboratorio dell'alleanza rosso-gialla, dove la sinistra ha dominato per decenni incontrastata. Le elezioni in Umbria si tengono in anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura a causa delle dimissioni della presidente Catiuscia Marini il 28 maggio 2019.



