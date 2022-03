Giovedì 3 Marzo 2022, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 13:50

Non solo l'ostentata arroganza di sempre, ma ora anche una lettera dai toni intimidatori. Proprio prima del reiterare i tentativi di dialogo. Una delle ultime pagine dei rapporti tra la Russia e Italia in un momento così delicato come quello attuale, l'ha scritta di "suo" pugno il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov, firmando una lettera consegnata mercoledì dall’ambasciatore russo ai parlamentari della Penisola.

Russia pronta a introdurre la legge marziale, voto il 4 marzo. Cosa significa

Lavrov minaccia i parlamentari italiani

Una missiva minacciosa inidirizzata da uno degli uomini fidati di Vladimir Putin a Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa in quota cinquestelle, e a Piero Fassino, che in quota Pd guida quella Esteri. Il testo, che termina con un paradossale «cordialmente», è nient'altro che un delirante discorso tenuto dal ministro degli Esteri russo sulla guerra in Ucraina. Un attacco frontale in cui, alla vigilia di un nuovo tentativo di mediazione (e mentre le bombe continuano a devastare il Paese invaso), Lavrov non usa mezze misure per annunciare la reazione del Cremlino nei confronti dei molti paesi della Ue che hanno deciso di sostenere il popolo e l'esercito ucraino, anche con l'invio di armi.

La lettera

Due pagine con i calce una data non casuale: il primo marzo. Vale a dire il giorno in cui a Montecitorio si è votato per accordare il sostegno italiano all'Ucraina. Poco più su, in chiusura del testo, quella che può essere letta come un'aperta minaccia. «Le azioni dell’Unione europea non resteranno senza risposta - si legge - La Russia continuerà a perseguire i suoi interessi nazionali a prescindere dalle sanzioni e dalla loro minaccia. I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali e di carburante e lubrificanti alle Forze Armate Ucraine saranno ritenuti responsabili di qualsiasi conseguenza di tali azioni nel contesto dell’operazione speciale militare in corso».

LE REAZIONI

Inevitabile quindi, la dura reazione italiana a queste parole. In primis con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: «La modalità con cui è stata trasmessa al Parlamento italiano e alle altre istituzioni degli altri Paesi dà il senso dell’arroganza del regime russo. Credo che veramente siamo in presenza di una situazione che anche da questo punto di vista rischia di essere esplosiva nella capacità di controllarla. Non solo è lecito ma è doveroso l’aiuto che stiamo dando, il Parlamento ha deciso unanimemente di fornire aiuti all’Ucraina». Non solo. Sdegno per le parole di Lavrov è arrivato da praticamente tutte le forze politiche. «Non è altro che un messaggio minatorio rivolto ai deputati del Parlamento italiano - ha attaccato ad esempio Gregorio Fontana, componente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati per Forza Italia - Anche questo episodio evidenzia il livello di scontro scatenato da Putin e deve indurci a proseguire senza esitazioni nell'azione avviata dal Governo Draghi d'intesa con gli altri Paesi dell'Ue e della Nato in difesa dell'Ucraina e dei principi di libertà e del diritto internazionale».