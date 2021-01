Toti e il post su Fb con la neonata di colore, Lega e razzisti insorgono: «Non è italiana»

Insulti razzisti, qualcuno pure politicamente sconclusionato, paragoni iperbolici ma senza dubbio di matrice razzista al post del governatore della Liguria Giovanni Toti che oggi, per salutare i primi nati in Liguria ha scritto un post allegando la foto di una bambina nigeriana tra le braccia della madre, nata poco dopo le 3 del mattino a Genova.

La furia è stata tale e tanta che Toti è intervenuto nei commenti per ribadire che «chi nasce in Liguria è ligure» mentre gli amministratori hanno eliminato dall'elenco dei commenti quelli di chiara matrice razzista. Ne sono rimasti alcuni del tipo «Dopo il vaccino obbligatorio, lo ius soli? Renzi La aspetta a braccia aperte!», oppure «Nata in Liguria, ma somala o africana a prescindere...» e «Non è vero che chi nasce in Italia è italiano. Cosa hanno di ligure questi signori? Ma cosa sta dicendo?» oppure «Stupido e iprocrita pietismo» ma anche un incredibile «se io fossi nata al polo sud di certo non ero per diritto di nascita un pinguino!». Infine commenti più propriamente politici: «si sta smarcando dai suoi alleati?».

A far più rumore, però, è il commento del capogruppo regionale della Lega, Stefano Mai: «Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. No allo Ius soli». Poi la promessa: «Con la Lega al governo in Liguria così come, speriamo presto, a Roma non accadrà mai che l'acquisizione della cittadinanza italiana avvenga come semplice conseguenza del fatto giuridico di essere nati in Italia. Occorre difendere le nostre tradizioni e la nostra identità. Pertanto, la trasmissione alla prole della cittadinanza dei genitori, sulla base della discendenza e non del luogo di nascita, è fondamentale».

La replica di Toti

«I commenti razzisti - è intervenuto Toti mettendo un punto alla sequela di sfoghi razzisti - verranno rimossi dai moderatori della pagina. Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo».

