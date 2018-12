© RIPRODUZIONE RISERVATA

«No ai matrimoni precoci. Tutte le bambine hanno diritto di vivere serenamente la loro età seguendo uno sviluppo armonico. È un diritto fondamentale e irrinunciabile». Lo afferma Filomena Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ascoltata oggi in audizione dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato sulle «spose bambine».«Contro questo fenomeno inaccettabile - sintetizza la Garante - lo Stato ha il dovere di mettere in atto misure di prevenzione e contrasto. Bisogna acquisire dati e informazioni complete. Occorre promuovere la diffusione di informazioni e azioni di sensibilizzazione, in particolare a scuola. È necessario, infine, attivare e sostenere le reti di aiuto per dare supporto e vie d'uscita alle ragazze, anche attraverso la mediazione interculturale». «Si tratta di un fenomeno complesso - osserva Filomena Albano. In attesa di un quadro fedele e completo sulla situazione, è comunque urgente attivare misure di prevenzione e contrasto. Da questo punto di vista un ruolo centrale spetta alla scuola, ambiente che è in grado di intercettare i segnali di situazioni a rischio. Infatti i casi di cronaca hanno dimostrato che in più occasioni le segnalazioni di matrimoni promessi e le richieste di aiuto arrivano nelle aule scolastiche grazie a confidenze fatte agli insegnanti o a compagne che poi se ne fanno portavoce».Esiste una varietà di segnali che devono destare allarme: assenze frequenti e prolungate, improvvisi abbandoni, fidanzamenti nei paesi di origine o rientri repentini. «In questi casi si deve attivare subito - sottolinea Albano - un sistema di protezione che coinvolga servizi sociali, istituzioni scolastiche, centri antiviolenza e case rifugio, forze dell'ordine e magistratura». L'Autorità garante ha, infine, ricordato l'attivazione a inizio 2018 di un gruppo di lavoro Agia all'interno della Consulta nazionale delle organizzazioni e associazioni per approfondire il tema dell'integrazione, della partecipazione e dell'inclusione sociale dei minorenni migranti di seconda generazione, con particolare riferimento ai diritti delle bambine e delle ragazze.