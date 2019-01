Sardegna, vince Frailis del Pd. Ma è flop affluenza: 100 votanti per seggio

Vince il centrosinistra con il giornalista Andrea Frailis, 62anni, nelle suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari senza la discesa in campo dei big nazionali, che non sono arrivati in Sardegna per la campagna elettorale, a differenza dei M5S e del Centrodestra, che invece hanno portato a Cagliari i big nazionali. Per la campagna elettorale di Daniela Noli (FI) sono arrivati in Sardegna Silvio Berlusconi, che per due giorni ha tenuto i comizi negli otto comuni del collegio, e il leader della Lega Matteo Salvini.



Il vicepremier, sempre accompagnato da Christian Solinas, candidato alla presidenza della Regione, ha tiepidamente invitato gli elettori del centrodestra a votare la Noli «perché rispettiamo gli accordi», ha risposto a chi gli chiedeva «perché un elettore della Lega avesse dovuto votare una candidata che sarebbe andata a sedersi sui banchi dell'opposizione». In effetti Salvini ha tenuto il suo comizio al mercato di Quartu sopra il pianale di un camion pubblicitario con la scritta 'Lega - Christian Solinas Presidentè. A sostenere Luca Caschili sono arrivati il vice premier Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli. Il Ministro dello Sviluppo economico ha tenuto un comizio il 12 gennaio, mentre il Ministro delle Infrastrutture si è trattenuto a Cagliari nella mattinata del 17 gennaio.

Il dato elettorale del collegio può risultare sorprendente ma va preso con le molle. Gli elettori che hanno votato sono stati infatti pochi: circa 40.000, pari ad appena 15,6% degli aventi diritto. Questo significa che in media nelle 305 sezioni del collegio si sono presentati a votare poco più di 100 elettori a sezione.Difficile affermare, dunque, che le suppletive di Cagliari costituiscano un test per il governo. Semmai possono offrire un minimo di indicazione per le regionali della sardegna che si svolgeranno a febbraio e per le quali gli osservatori al momento prevedono un testa a testa fra i tre schieramenti, centrosinistra, centrodestra e M5S, dopo che quest'ultimo partito ha sfondato alle politiche del 4 marzo 2018 quando si aggiudicò il 42,5% dei voti .Se proprio qualche indicazione politica va trovata in queste elezioni forse bisognerà osservare le reazioni che si scateneranno nei prossimi giorni nel centrodestra.Era infatti particolarmente difficile per la candidata di Forza Italia, Daniela Noli, attrarre anche i voti dell'elettorato leghista dato che i due partiti alla Camera si collocano su versanti opposti: uno all'opposizione e l'altro nella maggioranza.Il discorso può però cambiare alle regionali perché i due partiti si presentano in coalizione.Queste elezioni sono state molto difficili anche per il M5S. Il candidato grillino eletto a marzo 2018, Andrea Mura, si era dimesso dopo le durissime polemiche relative alle sue assenze alla Camera. Mura, noto velista, ha elegantemente preferito dimettersi pur protestando la sua innocenza.