Salvini: tasse giù, Tasi via. Manovra non diventi gioco tre carte. Garavaglia: stop bonus Renzi

In un quadro economico con «dati congiunturali caratterizzati da luci e ombre», ed «un massimo storico per occupazione ma lavoro di qualità debole», il problema «è la crescita dello 0,1% del Pil». Il vicepremier Matteo Salvini lo avrebbe detto al tavolo con le parti sociali, secondo quanto riferiscono alcuni presenti, sottolineando: «La situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente», servono «investimenti».



La manovra non può essere un «gioco delle tre carte», gli sgravi non debbono essere recuperati con nuove misure. Salvini vuole «un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse» nella prossima manovra economica. «Tutti hanno sottolineato l'importanza di investire in infrastrutture e opere pubbliche», ha continuato durante un punto stampa nel quale ha specificato che si sta «lavorando all'eliminazione della Tasi e alla riorganizzazione della tassazione sulla casa».



«Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi» degli 80 euro, «che non vale dal punto di vista dell'accumulo contributivo per la pensione. Per superamento si intende la trasformazione in decontribuzione», ha detto il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, nel corso dell'incontro con le parti sociali al Viminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA