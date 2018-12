Renzi pronto al debutto tv: ecco la sua "guida" a Firenze. Ma c'è anche la politica

Sabato alle 21.25 la prima puntata di #FirenzeSecondoMe. Questi sono i primi due minuti, un semplice “assaggino”. Oggi alle 16 facciamo la diretta Facebook della presentazione alla stampa. Sarò contro corrente ma continuò a credere nella bellezza e nella cultura pic.twitter.com/oLS7avTped — Matteo Renzi (@matteorenzi) 13 dicembre 2018

Matteoin una veste che non ti aspetti. Niente Pd, men che meno la corsa per le primarie. Ma personaggio tv. Debutta sabato alle 21.25 su La Nove la prima puntata di Firenze secondo me. «Sarò contro corrente, ma continuo a credere nella bellezza e nella cultura», spiega l'ex presidente del Consiglio. Saranno in tutto quattro prime serate. Palazzo Vecchio, gli Uffizi. E nn mancherà, rivela chi ha avuto modo di vedere tutte le puntate, qualche rifererimento alla politica.