Almeno nel centrodestra l’accordone politico, per le nomine Rai che saranno varate giovedì prossimo e già si stanno preparando i curricula dei candidati ai posti di comando, è fatto. Però c’è un problemino che potrebbe diventare clamoroso. Mancano donne e cercasi donne disperatamente.

L’allarme arriva da Marinella Soldi, presidente della Rai. «Mi auguro che nelle prossime nomine la parità di genere nell’azienda ma anche sugli schermi verrà applicata», avverte lei.

Al momento però tra i papabili, anzi le papabili, che dovrebbero prendere le redini di testate e generi le quote rosa sono al di sotto dell’asticella. Perciò si pensa di creare una direzione social da destinare a Costanza Crescimbeni e si parla di Claudia Mazzola, quota 5 stelle, alla guida delle Relazioni istituzionali (con Francesco Giorgiono all’Ufficio studi). Conte, tramite Alessandro Di Majo in Cda, potrebbe astenersi o dire no al pacchetto di nomine, anche perché in M5S si considera troppo poco il risarcimento per Giuseppe Carboni – da ex direttore del Tg1 dovrebbe accontentarsi di RaiParlamento – ma per varare i nuovi direttori di testata, su quelli di genere il parere del Cda non è vincolante, bastano tre voti e il centrodestra anche con l’astensione di Soldi li ha: con Agnes, Di Biasio e l’ad Roberto Sergio.

QUOTE ROSA

La questione femminile - nella quale rientra la conduzione di un programma per Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle e sponsorizzata da Conte - è complicata anche dal fatto che Salvini, molto impegnato sul dossier Rai, insiste per mettere al giornale radio Francesco Pionati, ex demitiano folgorato sulla via di Pontida, e non Angela Mariella, ora a Isoradio, che pure è in quota leghista. E quindi? La questione di genere rischia di complicare le cose. Certo, saranno confermate Maria Pia Ammirati (RaiFiction), Elena Capparelli (RaiPlay) e Silvia Calandrelli (RaiCultura) e si dovrebbero aggiungere Simona Sala (Radio2), Monica Maggioni con la direzione dell’offerta informativa più un programma in seconda serata al lunedì. Ma per Soldi è troppo poco.

E al momento c’è il rebus che riguarda Angela Mariella e se perde il derby con Pionati significa che il potere degli uomini è davvero troppo soverchiante. Le nomine maschili sono nettamente di più, oltre una dozzina. Si cercherà però - questa l’indicazione che sarà data ad esempio a Ciannamea al PrimeTime e Mellone al DayTime - di compensare il genere femminile nelle conduzioni. Si parla di un programma per Annalisa Chirico, sponsorizzata in Cda dal leghista Igor De Biasio, mentre nel pomeriggio al posto di Serena Bortone ecco Roberta Capua. E ancora: spazio a Monica Setta e Serena Autieri. Più, tra le big, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani con Belve, la Bruchi. Inoltre Laura Tecce e Incoronata Boccia e come autrici considerate d’area Giulia Bonaudi e Francesca Di Rocco. Mentre è ancora aperta la questione Agorà: quale patriota al posto della conduttrice sinistrese Giandotti?



MASCHI

Quanto ai maschi - cruciale nella corporate, a stretto contatto con ad e dg, la posizione di Nicola Rao che sarà il direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne, per non dire di Chiocci al Tg1 e di Preziosi al Tg2 con Mario Orfeo saldo alla guida del Tg3 - sarebbe prevista una trasmissione per Francesco Specchia, firma di Libero, e un programma di primo piano per Salvo Sottile. La vera sorpresa, assicurano tra Mazzini e Saxa, è il gran ritorno del cantautore Enrico Ruggeri - stimatissimo in FdI - che nel 2020 era già stato su Rai2 con Una storia tutta da cantare. Nella destra ora al potere ancora si ricorda con gioia il suo concerto milanese, con i Decibel, alla fine degli anni ‘70 che si trasformò in un raduno dei giovani missini.