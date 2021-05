Ponte sullo Stretto, Tajani: «Fondamentale per lo sviluppo del Sud»

«Sul Ponte sullo Stretto" alla fine ci danno ragione. E' un'opera fondamentale per lo sviluppo del Sud, è soprattutto importante perchè si potrà realizzare l'Alta velocità sia in Calabria che in Sicilia, questo significa incrementare le presenze turistiche e sviluppare l'economia di quelle regioni che meritano». Lo ha detto il coordinatore nazionale Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti.

