Venerdì 16 Luglio 2021, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 18:03

Il numero dei contagi si sta rialzando. Chi diventa positivo ed è vaccinato, secondo i primi riscontri, contrae una forma meno grave della malattia. Questo è importante per ricordare che è necessario vaccinarsi e che non siamo ancora fuori dalla tempesta. C'è infatti un risveglio silente della pandemia che potrà comportare il ritorno delle zone colorate: dalla zona gialla, a quella arancione fino alla zona rossa che sembra ora solo un ricordo.

Vaccinati e positivi, quali regioni rischiano di tornare in zona gialla

La regione candidata a diventare zona gialla è la Sardegna. L'isola è in pole position seguita da un'altra isola: la Sicilia, e poi il Veneto. Ma lo sono anche il Lazio e la Campania. La regione con meno contagi, in zona sicura, è la Valle d'Aosta, ma anche la Basilicata, la provincia di Trento e infine la Puglia. Vediamo i dati che emergono dagli ospedali.

In Sardegna i posti letto occupati in Area non critica sono aumentati. A prima vista la situazione può sembrare rassicurante ma bisogna sempre considerare altri fattori sistemici come la capacità di risposta degli ospedali, la resilienza del sistema nel suo complesso, e la quota di vaccinati.

In Sicilia si registra un aumento dei casi Covid preoccupante. Tra le province con picchi più alti di contagio c'è Ragusa. «In sole 24 ore sono stati registrati quasi 120 positivi in più. L'aumento dei casi nella nostra Provincia è in linea con un peggioramento complessivo che riguarda la Sicilia e l'Italia», spiega il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per il quale «l'impressionante aumento» dei contagi richiede «un'attenta riflessione sulle cause che hanno provocato il brusco innalzamento della curva epidemica». «Occorre attrezzarsi subito e ripristinare i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi per individuare i soggetti positivi asintomatici - conclude il primo cittadino -. Questa è l'unica strada per cercare di isolare e bloccare la diffusione del contagio». I dati delle terapie intensive in Sicilia, registrati sul portale Agenas, sono in salita.

«Il rischio medio nazionale di divenire gialli è attualmente pari a 0,18». Lo indica l'ultimo Instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica. Le previsioni, si legge, «sono frutto di un nuovo indicatore che misura il rischio delle regioni di entrare in zona gialla considerando il numero di nuovi casi in un certo momento in una data regione e allo stesso tempo il numero di persone vaccinate in quella regione fino a quel momento. Questo indicatore è quindi basato su una soglia modificata dei livelli critici dell'incidenza per tener conto dell'avanzamento del piano nazionale di vaccinazione. O in altri termini pesa il numero di contagi con il numero di vaccinati, perché un numero di contagi elevato in una regione con tanti vaccinati non dovrà preoccupare troppo». «Usando questo indicatore - prosegue Altems - si riesce a mettere in atto azioni preventive prima ancora che le ospedalizzazioni aumentino. Infatti non sono le ospedalizzazioni in sé da tenere sotto controllo, perché agire quando le ospedalizzazioni sono già aumentate significa agire tardivamente, come è stato fatto nella seconda ondata lo scorso autunno».

Restrizioni ma in funzione del numero di vaccinati non dei contagi

«Alla luce delle evoluzioni degli ultimi giorni - afferma Americo Cicchetti, direttore di Altems - è indispensabile prevedere l'adozione di misure restrittive che però tengano conto del nuovo contesto legato all'avanzamento della campagna vaccinale che è diverso da regione e regione». «Le soglie per l'ingresso nella zona gialla vanno quindi riviste e differenziate tra regioni - sottolinea - perché è diverso l'avanzamento della campagna vaccinale nelle diverse regioni. Con questo ultimo introduciamo un modello di revisione delle soglie di rischio regionali, potenzialmente utile al governo della fase attuale della pandemia».