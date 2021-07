Zona gialla, Speranza: «Per colori regioni peserà più ospedalizzazione di altri parametri»

Venerdì 16 Luglio 2021, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 15:59

Zone gialle e colori delle Regioni. Più peso ai ricoveri nei parametri per determinare le misure da adottare nelle varie aree dell'Italia. E' questa l'indicazione su cui sta lavorando il governo, come riferito dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Roma, variante Delta, focolaio a Monteverde, Asl: «75 casi». Effetto dei festeggiamenti per gli Azzurri?

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Ecco chi rischia la zona gialla COVID Indice Rt sale da 0,66 a 0,91 IL PUNTO Non vaccinati, il 37,96% della fascia 40-49 anni non ha ancora... SALUTE Foto IL TEMA Variante Delta, ecco chi rischia LA PROTESTA Zone gialle, gli operatori turistici hanno paura COVID19 Ipotesi quarantena contro la variante Delta

Zona gialla, le indicazioni del ministro Speranza

«In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori», ha detto il Ministro alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.

La situazione

Al momento le Regioni che rischierebbero maggiori restrizioni sono cinque: Sardegna (33 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), Sicilia (32), Veneto (27), Lazio (24), Campania (22). L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità rileva che «il quadro generale della trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni e province autonome classificate a rischio epidemico moderato». A rischio basso ci sono solo Valle d’Aosta e provincia di Trento. I casi, spinti dalla variante Delta, sono in costante crescita, non è improbabile dunque che si superi la soglia di sicurezza per rimanere in zona bianca che attualmente è di 50 nuovi positivi a settimana ogni 100 mila abitanti.