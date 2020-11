Commissario in Calabria, ipotesi Mostarda ma in forse nomina del Cdm

Si avvicina la scelta del nome del nuovo commissario alla Salute in Calabria. Non è ancora detto che arrivi questa sera la nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A quanto si apprende da fonti di governo, a Consiglio dei ministri in corso si starebbe valutando il nome di Narciso Mostarda, medico laziale che dirige la Asl Roma 6. Ma un confronto sarebbe ancora in corso sia tra i ministri che con i rappresentanti della Regione Calabria. Dunque dal governo dicono che è ancora «prematuro» dare per acquisita la scelta.

