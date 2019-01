Matteo Salvini negli Stati Uniti i 27 febbraio: vedrà Trump al forum dei conservatori

Tra il 27 febbraio e il 2 marzo: questa la data della prima trasferta americana di Matteo Salvini da vicepremier. Vedrà Trump e lo vedrà al forum dei conservatori dove è previsto anche l’intervento del leader della Lega. L’evento si chiama Cpac: Conservative Political Action Conference. È la conferenza annuale dei conservatori americani. E sarà l’occasione per Salvini per ribadire tutte le assonanze della destra italiana con The Donald. Quella su Maduro, o meglio contro Maduro, è una delle tante. © RIPRODUZIONE RISERVATA