Salvini: «Niente manovra senza taglio tasse. Minibot? A Tria chiederemo se ha idee migliori»

Tagliare le tasse e attuare lo strumento dei minibot. «Il governo ci sarà se scommette sull'impresa di tagliare le tasse. Se qualcuno dicesse facciamo la manovra economica e non tagliamo le tasse, non la farebbe con me la manovra», dice il vicepremier leghista Matteo Salvini interviene al termine del consiglio federale della Lega.

Al ministro dell'Economia Giovanni Tria, contrario allo strumento dei minibot, «la prossima settimana chiederemo se ha idee più efficaci per pagare i debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese». Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede della Lega. «Quello - ha detto Salvini - è un provvedimento approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Da ministro non dico se mi piace o non mi piace ma, se me lo chiede il parlamento, lo faccio».



Ultimo aggiornamento: 15:52

