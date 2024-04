Martedì 16 Aprile 2024, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 13:52

Una scossa all'Europa. Mario Draghi alla conferenza europea in Belgio sui diritti sociali chiede uno sforzo all'Ue sul tema della competitività. «Nell'Unione Europea c'è bisogno di un cambiamento radicale - dice l'ex premier - Le nostre regole per gli investimenti sono costruite su un mondo che non c'è più, il mondo pre-Covid, pre-guerra in Ucraina, pre-crisi in Medio Oriente. E ci troviamo in un mondo in cui è tornata la rivalità tra le grandi potenze». Lo sguardo è a Stati Uniti e Cina: «Non abbiamo mai avuto una strategia industriale per rispondere, nonostante le iniziative positive in corso, manca ancora una strategia globale su come rispondere in molteplici settori. Abbiamo confidato nella parità di condizioni a livello globale e nell'ordine internazionale basato su regole, aspettandoci che altri facessero lo stesso. Ma ora il mondo sta cambiando rapidamente, ci ha colto di sorpresa e altri non rispettano più le regole ed elaborano politiche per rafforzare la loro posizione».

Le politiche di potenze come Pechino e Washington «sono progettate per reindirizzare gli investimenti verso le loro economie a scapito delle nostre o, nel caso peggiore, sono progettate per renderci permanentemente dipendenti da loro», ha evidenziando Draghi, citando l'esempio di Pechino sulle tecnologie verdi e la politica industriale «su larga scala degli Stati Uniti per attrarre capacità manifatturiere nazionali di alto valore all'interno dei propri confini, compresa quella delle aziende europee, dispiegando il proprio potere geopolitico per riorientare e proteggere le catene di approvvigionamento. Ci manca una strategia su come proteggere le nostre industrie tradizionali dal terreno di gioco globale ineguale».

L'integrazione

Draghi parla della necessità di accelerare sull’integrazione: «Se non a 27, tra chi la vuole fare», riferimento alla via della cooperazione rafforzata tra un ristretto numero di Paesi per concludere l’Unione del mercato dei capitali. «Non abbiamo il lusso di poter rinviare le decisioni, per assicurare coerenza tra i diversi strumenti per rilanciare la competitività della ue occorre un nuovo strumento strategico per coordinare le politiche economiche. Quello che proporrò nel mio report è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo raggiungere una trasformazione dell'economia europea, dobbiamo essere in grado di fare affidamento su un sistema energetica decarbonizzato, una difesa integrata europea, una produzione domestica nei settori più innovativi e una posizione leader nella produzione tecnologia», aggiunge Draghi.

L'Ue in ritardo

L'ex premier sottolinea alcuni limiti, tra cui quelle nel mondo tech dove «esprimiamo solo quattro aziende sulle top 50. O nelle telecomunicazioni, dove abbiamo 34 compagne mobili nazionali, mentre gli Usa ne hanno 3 e la Cina 4. E il risultato è che siamo indietro sul 5G».