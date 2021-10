Draghi al consiglio Ue: «Stop a quota 100, ma passaggi graduali. Energia: stoccare risorse e puntare su rinnovabili»

Venerdì 22 Ottobre 2021, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 16:51

Risorse energetiche e difesa dei principi dell'Unione europea. Il premier « dopo il Consiglio Ue. «Sull'energia siamo stati espliciti con la necessità di preparare subito uno stoccaggio integrato con le scorte strategiche. Dobbiamo proteggere tutti i Paesi dell'Ue in egual misura». Lo dice Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

«Nel lungo periodo è sulla strategia delle rinnovabili che bisogna puntare. Ma se i prezzi del gas salgono, si pone un problema anche di finanziare questo percorso. Ed è difficile rinunciare al gas immediatamente per molti Paesi. Il punto di arrivo è chiaro che non può che essere le rinnovabili», aggiunge.

Sulla Polonia «non ci sono alternative, le regole sono chiare. Non è stata messa in discussione la legge secondaria dell'Unione, ma la legge primaria, il trattato. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo». Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio Ue. «Detto questo è chiaro che bisogna mantenere aperta la via del dialogo», ha aggiunto. «No al finanziamento Ue per i muri».

Quello delle migrazioni «ormai è un problema di tutti, non ha senso privilegiare un Paese o una rotta. Sui rimpatri e le riammissioni occorre che l'Ue agisca tutta insieme».

Quota 100

«Io non concordavo con Quota 100 e non verrà rinnovata, ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità».